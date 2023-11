Call of Duty: Modern Warfare 3 avrà DLSS 3 al lancio, per prestazioni avanzate

NVIDIA ha annunciato che Call of Duty: Modern Warfare 3 supporterà DLSS 3 al lancio, ossia dal 10 novembre 2023, quando sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e, ovviamente, PC.

La compagnia ne ha approfittato anche per ricordare altri giochi recenti che fanno uso della sua tecnologia di upscaling: Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e Diablo IV. Inoltre ha ricordato che Counter-Strike 2 e Overwatch 2 supportano NVIDIA Reflex, che migliora le prestazioni online.

Secondo NVIDIA, l'uso di DLSS 3 migliorerà le prestazioni di Call of Duty: Modern Warfare 3 di 1,8 volte a impostazioni massime in 4K. L'aumento di prestazioni sarà verificabile con il benchmark integrato.

Remnant II: The Awakened King (DLC) e Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name saranno lanciati con il supporto a DLSS 2 e DLSS 3 (solo il primo), con prestazioni migliorate in 4K con le impostazioni al massimo.