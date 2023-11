Crunchyroll segue Netflix e lancia la sezione Game Vault, con giochi gratuiti per i Premium

Per chi non lo conoscesse, Crunchyroll è un servizio di video streaming in abbonamento specializzato in anime giapponesi.

I giochi gratuiti

Attualmente vengono offerti solo giochi per sistemi Android, ma presto il Game Vault si estenderà anche ai sistemi iOS. I primi titoli disponibili sono: Behind the Frame: The Finest Scenery, Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions, inbento, River City Girls e Wolfstride. Altri arriveranno in seguito.

Come potete notare sono tutti giochi a tema anime, pur appartenenti a diversi generi.

Nella pagina Game Vault di Crunchyroll hanno trovato posto anche i titoli free-to-play pubblicato dalla compagnia, nel caso accessibili da chiunque. Stiamo parlando di Street Fighter: Duel, Eminence in Shadow: Master of Garden, Bloodline: The Last Royal Vampire e My Hero Academia: The Strongest Hero. Presto arriverà One Punch Man: World, di cui attualmente sono aperte le registrazioni.

Interessante notare che Crunchyroll è una sussidiaria di Sony dal 2021, che con questa iniziativa sembra stia tentando di lanciarsi con una certa convinzione nel mondo mobile, pur non coinvolgendo direttamente il marchio PlayStation.