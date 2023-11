Star Citizen sarà gratis per un paio di settimane a novembre 2023

Star Citizen sarà accessibile in modo completamente gratuito dal 17 novembre al 30 novembre 2023. La promozione era stata attivata in modo simile lo scorso anno e ora torna a disposizione per i giocatori.

La fase di prova è contemporanea alla Intergalactic Aerospace Expo 2953, durante la quale sarà possibile fare test di volo con oltre 100 navi spaziali e veicoli in modo completamente gratuito. Inoltre, saranno annunciati nuovi veicoli e saranno resi disponibili nuovi oggetti in-game e nuove verniciature per veicoli in edizione speciale.