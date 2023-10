Star Citizen: Squadron 42 è quasi completo, un lungo video mostra il single player

Come era stato preannunciato, dal CitizenCon è arrivato un lungo video gameplay di presentazione di Squadron 42, il modulo single player di Star Citizen che pare sia quasi completo, attualmente in fase di rifinitura e dunque (presumibilmente) non troppo lontano dal lancio.

Secondo quanto riferito da Chris Roberts e Cloud Imperium Games, "Squadron 42 è ora completo in termini di contenuti ed è entrato nella fase di ripulitura".

Sebbene questo significhi che la parte più lunga e impegnativa dello sviluppo dovrebbe essere conclusa, non è detto che l'attesa sia breve.

Considerando i tempi pachidermici di sviluppo di Star Citizen, è possibile che anche la "ripulitura" di Squadron 42 richieda ancora parecchi mesi prima di essere completa, ma intanto abbiamo modo di vedere qualcosa di più del gioco in questo lungo video di presentazione pubblicato nelle ore scorse.