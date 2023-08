Star Citizen: la raccolta fondi ha superato i 600 milioni di dollari

Star Citizen ha superato un altro record in termini di fondi raccolti dai sostenitori del progetto. Il 25 agosto ha infatti varcato il Rubicone dei 600 milioni di dollari raccolti. Non sappiamo se Chris Roberts, l'ideatore del progetto, abbia pronunciato la frase "Alea iacta est" dopo aver appreso del risultato, ma sicuramente sarà soddisfatto.

In totale sono più di 4,7 milioni i sostenitori che hanno dato soldi per lo sviluppo di Star Citizen, che ormai procede da circa dodici anni e di cui non si intravede la fine. Come non si intravede quella di Squadron 42, il modulo single player annunciato durante la campagna Kickstarter, per cui si parla di almeno un altro anno di sviluppo.