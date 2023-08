Jusant, un video di gameplay per l'originale gioco di arrampicata di Don't Nod

In uscita il 31 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Jusant ci metterà nei panni di un ragazzo determinato a scalare una torre altissima e misteriosa , capace di cambiare dinamicamente e di proporre dunque dei rompicapo per chi volesse arrampicarsi sulle sue facciate.

Fra Uncharted e Shadow of the Colossus

La peculiarità di Jusant è senz'altro quella di focalizzarsi su di un singolo meccanismo di gameplay, un elemento che solitamente trova posto all'interno di esperienze più ampie e sfaccettate, come visto ad esempio in Uncharted 4: Fine di un Ladro e nel classico Shadow of the Colossus.

Proprio a questi due titoli sembra essersi ispirato il team francese, a giudicare dalle interazioni durante la fase di arrampicata e dall'indicatore della resistenza che regola appunto la nostra capacità di restare ancorati agli appigli mentre cerchiamo di salire ancora.