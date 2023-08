Armored Core 6: Fires of Rubicon: guida all'assemblaggio

La serie Armored Core non è esattamente una delle più facili da approcciare: sono giochi complessi, dove gran parte del gameplay si basa sulla possibilità di personalizzare a piacere il proprio mech, e il giocatore deve comunemente destreggiarsi tra un mare di parti differenti e dati non particolarmente ben spiegati. Armored Core 6: Fires of Rubicon ha fatto passi da gigante in questo senso, anche grazie a una serie di tutorial piuttosto utili che permettono di provare varie configurazioni di mech e decidere quella più vicina ai propri gusti; non è comunque una passeggiata per i neofiti e noi abbiamo quindi deciso di proporvi un'utile guida per comprenderne rapidamente i punti fondamentali dell'assemblaggio di Armored Core 6: Fires of Rubicon. Oggi cercheremo di spiegarvi come adattare al meglio il vostro mech alle varie situazioni (o, semplicemente, al vostro stile di gioco), senza dimenticare qualche utile consiglio legato all'efficienza di alcune combinazioni specifiche. Forse non basterà a farvi superare i boss del gioco senza alcuna difficoltà, ma sicuramente è un inizio.

Datti alle gambe ma non dartela a gambe Le gambe scelte cambiano notevolmente la mobilità del vostro mech. Non sottovalutate i tank: non solo sono molto resistenti, ma son più veloci di quanto crediate a terra Partiamo dai fondamentali: le gambe. L'assemblaggio del mech passa da vari pezzi, ma le vostri "parti basse meccaniche" sono tra le più importanti in assoluto in Fires of Rubicon e il motivo è davvero semplice: influenzano enormemente il movimento e il peso trasportabile del mech, quindi sono la colonna portante della vostra intera configurazione. Gambe più pesanti e resistenti di norma limitano la mobilità, ma permettono al proprio robot di montare cannoni pesanti, lanciagranate, e un sacco di altre armi comunemente da ignorare se si vuole girare sull'equivalente robotico di una Formula 1; più che le statistiche, però, in questo Armored Core a contare è la tipologia delle gambe selezionate, perché cambia sensibilmente la risposta del vostro alter ego meccanico. Per chiarirci, le gambe normali sono prevedibilmente le più bilanciate, oltre a offrire di norma i maggiori aumenti nella velocità di movimento con l'abbassamento del peso; le gambe a giunture invertite, dal canto loro, non perdono molta mobilità e permettono di effettuare salti da terra notevoli, che garantiscono di schivare meglio se non si è in aria o di raggiungere più rapidamente un'elevazione decente; i quadrupedi sono all'esatto opposto, e non sono normalmente gambe molto mobili o adeguate a configurazioni rapide, ma in aria possono "fluttuare" consumando pochissima energia, garantendo di crivellare i nemici dall'alto senza troppi problemi; i cingolati, infine, sono le gambe più peculiari, dato che sono molto mobili sul terreno, eppure faticano a curvare all'istante e in aria risultano goffe e problematiche, quindi controbilanciano queste mancanze con un peso trasportabile altissimo e un gran quantitativo di punti armatura (i vostri punti vita in pratica) aggiuntivi. Un mech con componenti bilanciate è di norma sempre una buona scelta. Contro certi boss, però, cambiare sensibilmente build vi faciliterà enormemente la vita Insomma, per ricapitolare: volete un mech mobile e bilanciato? Gambe normali o a giunture invertite; amate il combattimento aereo e il vantaggio della verticalità? Mech quadrupede (peraltro queste gambe favoriscono le armi pesanti, dato che non risentono del rinculo dei colpi); volete un robot molto resistente e capace di farsi sotto rapidamente mentre è a terra? Tank. Quello che scegliete tra tali opzioni, ovviamente, andrà a influenzare anche il resto del corpo, senza grossi stravolgimenti. Noi siamo grossi fan delle giunture invertite, sia per il loro look peculiare che per l'ottima combinazione tra mobilità e peso trasportabile di alcune di loro, ma ogni scelta è valida. Passando al resto delle parti ciò che dovrete tenere in considerazione è più o meno sempre uguale: peso, punti armatura, difesa energetica, cinetica o esplosiva. Il nostro consiglio è di comprare almeno una gamba di ogni tipo, e un misto di pezzi medi, leggeri e pesanti per le altre parti del corpo in base alle difese (più che altro perché ai checkpoint non si può comprare, dunque meglio prepararsi). Il motivo? Certi boss sono estremamente vulnerabili se colpiti dall'alto, e contro di loro un quadrupede rappresenta una vittoria regalata, mentre contro alcuni di loro con il vizio di usare laser un torso con alta difesa energetica potrebbe salvarvi la vita. Per testa e braccia la situazione è un po' più complessa, invece: il cranio del vostro mech regola la velocità e area della scansione, un elemento non indispensabile, ma che comunque può aiutare parecchio in certe missioni (di norma è un pezzo che consideriamo "estetico", ma anche qui vi sono scelte molto utili per via della loro difesa elevata); le braccia sono invece più difficili da selezionare, perché non solo hanno un limite di peso trasportabile specifico - separato da quello delle gambe, quindi armi pesanti che le vostre gambe supportano potrebbero non venir sorrette dalle vostre braccia - ma anche delle specializzazioni legate alle armi. Insomma, selezionare certe braccia aumenterà i vostri danni corpo a corpo, mentre altre con una elevata specializzazione di fuoco renderanno più veloce il tracciamento delle armi (rendendo quindi il mech più preciso mentre spara dalla distanza). Per la cronaca, la specializzazione non cambia le cose in modo "enorme", quindi braccia dalle statistiche piuttosto bilanciate sono utilizzabili in quasi ogni build, se volete fare le cose alla perfezione, comunque, tenete a mente quanto detto.

Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira La varietà di armi nel gioco è notevole, ma attenzione al loro peso e al consumo energetico. Solo certe composizioni possono usarle senza grandi problemi La specializzazione delle armi aiuta, ma il componente più importante per regolare la vostra precisione è uno e uno soltanto, il Fire Control System o FCS: questo computerino inserito nel mech regola la precisione delle armi in base alla distanza, e la sua scelta è assolutamente centrale per far funzionare la vostra configurazione al meglio. È il caso di ripeterlo: "assolutamente centrale". Se mettete a casaccio un FCS con un'assistenza a lungo raggio bassa e il vostro mech monta solo armi con una portata elevata, mancherete il 90% dei colpi e probabilmente finirete i proiettili prima di concludere la missione. Selezionate con arguzia la componente in base alle bocche da fuoco equipaggiate: ogni arma ha una portata massima e una portata ideale, quest'ultima è la distanza entro cui fa il massimo del danno e i suoi proiettili non rimbalzano sulle corazze nemiche. In poche parole, se prevedete di utilizzare i vostri attacchi in un raggio tra i 100 e i 200 metri di distanza puntate su un FCS con ottima assistenza dalla media distanza, se volete invece restare sempre incollati al nemico e tritarlo rapidamente (o usare armi corpo a corpo) un FCS con assistenza dalla corta, e via così. Attenzione, una delle statistiche extra (non segnalata nella schermata iniziale) degli FCS influenza il tracciamento dei missili: se volete usare una build che spara costantemente grandinate di razzi a ricerca, fregatevene delle distanze e puntate tutto sul componente con il tracciamento missilistico migliore. La potenza di un'arma è importante, ma occhio al numero di proiettili. In certe missioni di Armored Core 6: Fires of Rubicon prendere armi poderose con poche munizioni è un suicidio visto il numero di nemici Già che stiamo parlando delle armi, ovviamente anche queste vanno selezionate con cura, ma attenzione in particolare a "cosa" sparano. Le armi infliggono danni di tre tipi: energetico, cinetico, esplosivo (ci sono anche armi che fanno danni da fuoco, ma sono poche e non sono centrali per le resistenze); sceglierle dipende principalmente da quanto di quel tipo di danno infliggono, dalla loro portata, e dalla statistica chiamata impatto. Quest'ultima è particolarmente importante in Armored Core 6, perché indica quanto quell'arma è in grado di riempire la barra della stabilità del nemico e di stordirlo. Considerando che in questo gioco si possono equipaggiare e usare quattro armi in contemporanea, selezionare un mix bilanciato di armi a stordimento elevato accompagnate da bocche da fuoco con buoni danni è normalmente una certezza, ma ci sono altri fattori da tenere in considerazione. Il primo è il cosiddetto "modificatore colpo diretto": si tratta di un moltiplicatore al danno quando il nemico è stordito; se nella vostra build puntate a spezzare spesso la stabilità dei nemici, montare un'arma che abbia un modificatore alto di questo tipo può essere un ottimo modo di massimizzare il danno inflitto nei momenti di vulnerabilità avversari. Il secondo dato è invece l'impatto cumulativo, prevalentemente da tenere in considerazione nelle armi che colpiscono più volte, perché può facilitare molto uno stordimento rapido se abbastanza significativo. Attenzione, la progressione delle armi in Armored Core è abbastanza orizzontale, e spesso tra le varie tipologie di bocca da fuoco è più una questione di pro e contro che di effettiva potenza pura; ciò detto, è da sempre una serie abbastanza sbilanciata e alcune scelte sbloccate a fine campagna sono chiaramente migliori di altre. La gatling, ad esempio, è chiaramente l'arma automatica col volume di fuoco più elevato e i danni più alti tra quelle cinetiche, certi lanciamissili hanno semplicemente danni e pericolosità più alti di qualunque altro, e c'è di norma sempre un'arma superiore a tutto il resto in ogni singola tipologia disponibile. Sia chiaro, visto che i nemici hanno debolezze a certi tipi di danno (il boss chiamato Baltheus, ad esempio, è vulnerabile a plasma e laser), cambiatele sempre in base a ciò di cui avete bisogno in quel momento. Un mech veloce è di norma indicato per una build corpo a corpo vista la velocità. Occhio ai contrattacchi però, o non durerete molto Sul corpo a corpo la discussione varia un pochino. È possibile nel gioco equipaggiare vari tipi di scudi energetici e armi pensate per la corta distanza, e quest'ultime sono particolarmente utili per non consumare proiettili, dato che molte di loro hanno "munizioni" infinite. Armored Core è comunque, alla base, più uno shooter che altro, perciò non è consigliabile affrontare tutti i livelli come una sorta di cavaliere meccanico. In più, gli scudi non sono attivabili contemporaneamente alle armi corpo a corpo, ed entrambi sono equipaggiabili solo nella parte sinistra del mech (niente doppie lame per gli aspiranti ninja futuristici, spiacente). Se volete una build incentrata su uno stile simile, vi consigliamo armi di supporto dall'altro lato: lanciate bombe al napalm per avere danni da fuoco sul terreno mentre girate attorno al nemico, droni da spalla che fanno fuoco automaticamente senza costringervi a mirare, o semplicemente un lanciafiamme o un fucile a pompa per massimizzare il danno mentre siete a due passi dal vostro obiettivo. Va ripetuto anche questo: è una build con molte debolezze, ma fa danni enormi. Tenete solo a mente che, se mancate il colpo con un'arma corpo a corpo, rimarrete scoperti per alcuni preziosi istanti, perciò siate precisi.