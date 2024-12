Armored Core 6 Fires of Rubicon è al prezzo minimo storico su Amazon per Xbox, PS4 e PS5

Siete in cerca di un intenso gioco d'azione e sparatutto che richieda però anche di ragionare su come affrontare le situazioni e non sparare a caso con qualsiasi arma si ha tra le mani? Allora dovreste dare un'occhiata ad Armored Core 6 Fires of Rubicon, che si trova in sconto su Amazon Italia in versione Xbox (One + Series X sullo stesso disco), PlayStation 4 e PlayStation 5. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come potete vedere, i prezzi sono diversi per ogni versione, ma in tutti i casi si tratta del prezzo più basso mai proposto su Amazon Italia, che si occupa anche della spedizione.