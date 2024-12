Il remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion verrà annunciato il prossimo mese, per un'indiscrezione

Non solo, sempre secondo il leaker, il lancio di questo presunto rifacimento non è lontano, con il debutto nei negozi che potrebbe avvenire già durante il corso del 2025.

Da tempo si parla di un possibile remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion per PC e console di attuale generazione e forse in mezzo a tanto fumo potrebbe esserci dell'arrosto. A questo proposito, poche ore fa l'insider Extas1s ha riferito che il gioco esiste e che l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare in occasione del vociferato Xbox Developer Direct di gennaio .

Presto sapremo la verità

Come al solito raccomandiamo di non prendere come oro colato indiscrezioni simili, in attesa di possibili conferme ufficiali da parte di Bethesda e Microsoft. Extas1s in passato ha "azzeccato" alcune delle sue previsioni, ma ne ha sbagliate anche delle altre, dunque è sicuramente una fonte da tenere in considerazione seppur non tra le più affidabili. A ogni modo per scoprire se ha fatto centro o meno non dovremo attendere giusto qualche settimana.

Un personaggio in armatura in The Elder Scrolls IV: Oblivion

Come accennato in apertura, non è la prima volta che si vocifera di un possibile remake di Oblivion. A settembre dello scorso anno durante la diatriba legale tra la FTC e Microsoft era trapelato in rete un documento che menzionava i giochi in programma degli Xbox Game Studios, tra cui per l'appunto una versione rimasterizzata del GDR di Bethesda. Va detto che la documentazione risaliva al 2020 e dunque potrebbe nel mentre i piani potrebbero essere cambiati anche in maniera drastica.

