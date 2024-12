Microsoft starebbe lavorando a un'interfaccia cross-platform per i giochi Xbox multipiattaforma

Un ulteriore step nella strategia multipiattaforma di Xbox?

"Le nostre fonti ci dicono che Microsoft sta lavorando a una serie di API e funzionalità dell'interfaccia utante, il tutto chiamato Project Rainway, una una sorta di menu guida Xbox multipiattaforma", afferma l'articolo di Corden.

Xbox Series X e Series S

"Microsoft si è ispirata alle funzioni social di Battle.net presenti in Hearthstone, Diablo 4 e World of Warcraft, che consentono di condividere e comunicare in cross-platform. Questo significa che i giochi che girano su altre piattaforme avranno comunque un retrogusto da Xbox e funzionalità in-game Xbox, forse anche i salvataggi in cloud.

Più volte in passato la dirigenza di Xbox e Microsoft ha ribadito l'intenzione di portare ulteriori giochi degli Xbox Game Studios su altre console, oltre che su Xbox Series X e S. Ad esempio, recentemente il CEO Satya Nadella ha dichiarato che l'obiettivo della compagnia è quello di far sì che sia possibile di "godere di Xbox su tutti i dispositivi".