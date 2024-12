La campagna "This is an Xbox" vuole ridefinire cosa significa essere un fan di Xbox, per Satya Nadella

In un recente incontro con gli azionisti, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha spiegato il senso della campagna di comunicazione "This is an Xbox" , che mira sostanzialmente a " ridefinire cosa significa essere un fan di Xbox ". Quindi è un passo importante per slegare il marchio dalle console , associandolo a qualsiasi dispositivo che abbia uno schermo. Paradossalmente, con l'accentuarsi della strategia multipiattaforma della compagnia e il rarefarsi dell'importanza di avere un hardware specifico, anche una PlayStation 5 può essere una Xbox, a questo punto, visto che ormai ha accolto moltissimi giochi pubblicati dal marchio.

Le parole di Nadella

Nadella ha spiegato a chiare lettere il punto di vista di Microsoft su Xbox rispondendo a una domanda del vicepresidente delle relazioni con gli investitori, Brett Iversen, che gli ha chiesto di commentare l'accordo da 69 miliardi di dollari con Activision.

"Vogliamo portare la gioia del gaming ovunque," ha detto, riferendosi alla miriade di dispositivi su cui i giocatori possono utilizzare i titoli Xbox. "Stiamo ridefinendo cosa significa essere un fan di Xbox; si tratta di poter godere di Xbox su tutti i tuoi dispositivi."

L'obiettivo, fissato in realtà anni fa da Phil Spencer stesso, il capo della divisione gaming di Microsoft, è quello di raggiungere il massimo numero di giocatori nel minor tempo possibile, ovunque si trovino, portando Xbox da loro e non pretendendo che loro vengano da Xbox. In questo senso l'idea espressa dal giornalista Jez Corden che presto Xbox non avrà più esclusive assolute si fa sempre più concreta. Del resto Microsoft sembra non voler più puntare sull'hardware da diverso tempo, considerando i bassi investimenti per la promozione di Xbox Series X e S nell'ultimo periodo, con gli sforzi che si sono invece concentrati sul Game Pass e sul diffondere l'idea di accessibilità universale di Xbox.