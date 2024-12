Helldivers 2 potrebbe avviare presto un crossover con la serie Killzone

A quanto pare è in arrivo un crossover tra Helldivers 2 e la serie Killzone , che introdurrà in gioco nuove corazze e nuove armi . A riportarlo è stato il data miner Iron_S1ghts, che ne ha svelato anche il nome: Righteous Revenants Warbond. La scoperta è stata fatta scavando nei file di gioco, dai quali in passato lo stesso aveva estratto informazioni sugli Illuminati, la fazione nemica recentemente introdotta nel gioco.

Vediamo le corazze

In realtà ci sono anche delle immagini che mostrano alcune delle presunte armature di Killzone che saranno aggiunte a Helldivers 2.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come noterete, le due corazze riproducono gli elementi più iconici della serie di Guerrilla Games, come le maschere anti gas e gli occhi rossi. Una è chiamata AC-1 Dutiful e le sue abilità passive forniscono il 50% di resistenza al fuoco, al gas, all'acido e ai danni elettrici. L'altra è chiamata AC-2 Obedient e ha le stesse abilità passive della sorella, ma offre una protezione minore in cambio di un aumento di velocità e del tasso di recupero della stamina.

Da specificare che per adesso non ci sono annunci ufficiali in merito, né da Arrowhead, lo studio di sviluppo, né da PlayStation, l'editore. Proprio Arrowhead aveva detto a inizio anno che avrebbe lavorato a dei crossover di Helldivers 2 solo se avessero avuto senso. In effetti lo stile di Killzone lega bene con quello dello sparatutto cooperativo, a meno che le due corazze non siano dei falsi ben architettati. Anche i temi dei due giochi sono in qualche modo vicini.