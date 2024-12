Square Enix ha lanciato i suoi saldi invernali su Steam, con tante offerte su tutti i suoi giochi

Anticipando di qualche giorno i saldi invernali di Steam, Square Enix ha lanciato i suoi saldi sulla piattaforma di Valve , con offerte per tutti i giochi del suo catalogo, compresi anche quelli più recenti e quelli che devono ancora uscire, come Final Fantasy VII Rebirth . In realtà quest'ultimo è in offerta prenotazione e lo sarà fino al lancio che avverrà il 23 gennaio 2025, ma lo sconto del 30% è comunque invitante ed è stato affiancato ai saldi per ovvi motivi.

Qualche offerta

Tra i giochi in offerta spiccano i recentissimi Final Fantasy XVI, venduto a 37,49 euro invece di 49,99 euro (-25%), Life is Strange: Double Exposure, venduto a 34,99 euro invece di 49,99 euro (-30%), Visions of Mana, venduto a 41,99 euro invece di 59,99 euro (-30) e Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, venduto a 37,49 euro invece di 49,99 euro (-25%). Considerate che sono tutti giochi pubblicati negli ultimi mesi, quantomeno su PC, quindi ancora freschissimi.

Naturalmente più si va indietro, più gli sconti crescono. Ad esempio potete acquistare NieR Replicant per 23,99 euro invece di 59,99 euro (-60%), Chrono Trigger per 7,49 euro invece di 14,99 euro (-50%), Dragon Quest XI per 19,99 euro invece di 39,99 euro (-50%), i Final Fantasy dal VII al XV con il 60% di sconto e così via.

Insomma, non esitate a visitare la pagina Steam dei saldi invernali di Square Enix, perché cercando troverete sicuramente qualcosa che faccia al caso vostro tra le decine di giochi in offerta.