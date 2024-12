Lanciata la demo di Fantasian: Neo Dimension, che consente di provare le prime ore di gioco

L'editore Square Enix ha lanciato la demo del gioco di ruolo giapponese Fantasian: Neo Dimension , l'ultima fatica di Hironobu Sakaguchi, il padre della serie Final Fantasy, che consente di giocare l'inizio della storia. Nella descrizione viene sottolineato che i salvataggi della demo possono essere trasferiti nella versione completa . Quindi, se volete iniziare la vostra lotta contro la mechteria, un'infezione meccanica letale che ruba le emozioni e le vite delle persone che si sta lentamente diffondendo in tutto il mondo, questa è l'occasione giusta per farlo, senza spendere nulla.

Scaricare la demo

La demo è disponibile per tutte le piattaforme sulle quali è disponibile Fantasian Neo Dimension, quindi PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Ecco i link per scaricarla:

Se vi interessa, Square Enix ha anche pubblicato il classico trailer con le citazioni della stampa, che mostra del nuovo gameplay e riporta alcune citazioni prese dalle recensioni del gioco, naturalmente le più positive.

Per il resto, se volete più dettagli potete leggere la nostra recensione di Fantasian: Neo Dimension, che vi ricordiamo essere stato per qualche anno un'esclusiva per gli abbonati ad Apple Arcade, convertito per gli altri sistemi alla conclusione dell'accordo con Apple e lanciato il 5 dicembre 2024. Attualmente su Steam ha una media Molto positiva, con il 90% delle sole 120 recensioni ricevute che sono positive.