I voti di Fantasian: Neo Dimension sono generalmente positivi

Nel momento in cui scriviamo il gioco ha ottenuto voti generalmente positivi e con pochissime eccezioni. Prima di passare in rassegna le valutazioni della stampa internazionale, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Fantasian: Neo Dimension , se già non l'avete letta.

Pochi minuti fa è scaduto l'emargo sulle recensioni di Fantasian: Neo Dimension , dandoci modo di farci un'idea di come è stata accolta la conversione per PC, Switch e console PlayStation e Xbox dell'apprezzato JRPG che porta la firma di Hironobu Sakaguchi, il papà della serie Final Fantasy.

I voti della stampa internazionale per Fantasian: Neo Dimension

RPG Site - 100

Digitally Downloaded - 100

Noisy Pixel - 90

Siliconera - 90

Inverse - 90

Wccftech - 90

But Why Tho? - 90

DualShockers - 90

PSX Brasil - 85

Nintenduo - 85

CGMagazine - 85

Destructoid - 85

PC Gamer - 84

Games.CH - 82

Hardcore Gamer - 80

Xbox Achievements - 80

Digital Trends - 80

Eurogamer - 80

Checkpoin Gaming - 80

WellPlayed - 80

Atomix - 80

PlayStation Universe - 75

The Gamer - 70

Nintendo Life - 70

Shacknews - 60

Una sequenza di combattimento di Fantasian: Neo Dimension

Nel momento in cui scriviamo Fantasian: Neo Dimension ha una media voti di 79 su OpenCritic. Su Metacritic la media è di 84 su PC e PS5 e di 81 su Nintendo Switch, segno che generalmente la conversione ha continto la maggior parte delle testate.

Nel nostro caso abbiamo testato la versione Nintendo Switch, dove abbiamo riscontrato alcuni problemi di natura tecnica che speriamo vengano aggiustati in tempi brevi con delle patch correttive. In generale comunque, le nuove versioni console e PC rappresentano il modo migliora per vivere questa avventura firmata da Sakaguchi e il suo ottimo sistema di combattimento a turni, al netto di una narrativa che lascia gli antagonisti in secondo piano e un numero ridotto di contenuti extra.