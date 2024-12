Il trailer di lancio di Fantasian: Neo Dimension ci ricorda che sarà disponibile a breve

Dopo anni passati da esclusiva nel servizio in abbonamento Apple Arcade, Fantasian: Neo Dimension approderà presto anche su altre piattaforme, come ci ricorda il trailer di lancio pubblicato dall'editore Square Enix. Si tratta dell'ultima fatica di Hironobu Sakaguchi, il padre della serie Final Fantasy, e di Nobuo Uematsu, il celebre compositore che lo ha accompagnato in tante imprese, regalandoci alcune delle colonne sonore più belle della storia dei videogiochi. Ci potremo giocare dal 5 dicembre.

Parliamo quindi di un gioco di ruolo ambientato in un mondo originale, piagato dalla mechteria, un'infezione meccanica letale che ruba le emozioni e le vite delle persone. La diffusione della mechteria sembra inarrestabile. Chi potrà fermarla se non Leo, il protagonista del gioco, che deve per prima cosa recuperare la sua memoria, viaggiando in diverse dimensioni usando il Warp Device. Perché il suo passato è legato alla malattia? Per scoprirlo non resta che giocare.