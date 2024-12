Censurato in USA ed Europa Redneg Allstars Swing-By Edition per Nintendo Switch

Lo sviluppatore indipendente giapponese Outside ha annunciato che la versione Nintendo Switch dello sparatutto classico a scorrimento verticale Redneg Allstars Swing-By Edition sarà disponibile soltanto in Giappone . Non arriverà quindi in Europa e negli Stati Uniti, dove gli è stata rifiutata la classificazione a causa di alcuni contenuti, che l'autore non ha voluto censurare.

Censura

Per chi se lo stesse chiedendo, non stiamo parlando di un gioco a sfondo erotico o pornografico, ma di un bullet hell costruito intorno alla modalità Boss Rush in cui protagoniste e boss sono delle ragazze anime, nato oltretutto da un freeware di buon successo. Alcune possono avere dei seni molto prosperosi e ci sono delle pose ammiccanti, ma è davvero tutto qui in termini di rappresentazione, visto anche lo stile grafico molto leggero.

La censura potrebbe essere nata dai velati accenni all'uso di droghe, ma parliamo di riferimenti davvero leggeri, sicuramente non come quelli presenti in giochi come The Witcher 3: Wild Hunt o Disco Elysium, per fare due esempi noti. Qualcuno pensa che il problema potrebbe essere proprio la leggerezza della rappresentazione, che potrebbe creare dei fraintendimenti con i genitori. Insomma, è difficile dare una risposta sul perché delle censura. L'autore ha parlato in generale di restrizioni dei contenuti espressi, senza spiegare molto.

Comunque sia, non temete, perché se desiderate ardentemente giocare a Redneg Allstars Swing-By Edition, potete farlo acquistandolo da Steam, dove è in vendita da giugno senza alcuna censura.