Tanti auguri PlayStation! Festeggiamo i 30 anni della console Sony con tante iniziative e attività a tema

PS1 arrivò in Europa solo nel settembre del 1995, ma il lancio in Giappone è quello che conta per la ricorrenza: d'altra parte, i grandi appassionati avevano probabilmente già acquistato una console in versione giapponese con un anno di anticipo, dunque capiranno precisamente la situazione.

In occasione del trentesimo anniversario di PlayStation ci sono già diverse iniziative in corso da parte di Sony stessa, ma ci uniamo ai festeggiamenti con una serie di articoli e approfondimenti che ripercorrono la storia della celebre console, partita come outsider del mondo videoludico e arrivata a dominare in larga parte il mercato.

Le iniziative per il 30° anniversario di PlayStation

30 anni sono un traguardo storico, e Sony ha deciso di festeggiarlo a modo con una serie di iniziative a tema: potete trovare diverse panoramiche, retroscena e documenti al riguardo sul sito ufficiale appositamente creato per celebrare il 30° anniversario di PlayStation, con notizie sui prodotti a tema, un quiz per testare le vostre conoscenze in ambito e colonne sonore storiche da ascoltare.

Non mancano anche iniziative commerciali di grande interesse per appassionati e collezionisti, come la linea di prodotti PS5 dedicati al trentesimo anniversario, ovviamente in tiratura limitata e non proprio facili da conquistare. Altrimenti, ricordiamo le offerte per il 30° anniversario di PlayStation Store, che propongono sconti e promozioni su tantissimi titoli per PS4 e PS5.

Anche Multiplayer.it celebra oggi i 30 anni di PlayStation con vari articoli e approfondimenti a tema, che verranno pubblicati nella giornata di oggi, precisamente tre decadi dopo l'uscita della prima console sul mercato nipponico.

Potete dunque aspettarvi una giornata all'insegna di PlayStation su queste pagine, soprattutto grazie a una lunga maratona live speciale che andrà avanti dalle ore 12:00 alle ore 17:00 di oggi, tutta dedicata alla mitica console Sony, con interventi e discussioni sulla storia di PlayStation, l'impronta lasciata dal brand, il suo presente e il futuro.



Abbiamo provato a descrivere questi 30 anni attraverso 30 videogiochi iconici per le console di Sony, ma anche raccontandovi di Polygon Man, la dimenticata mascotte di casa PlayStation.

E voi? Quali sono i vostri ricordi legati a questa console? Fatecelo sapere in questa giornata di festeggiamenti!