Il PlayStation Store dà il via alle offerte per il 30° anniversario di PlayStation

Non mancano ovviamente alcune delle esclusive più apprezzate dai giocatori, come ad esempio Gran Turismo 7, The Last of Us Parte 1 Remake e Ghost of Tsushima: Director's Cut , al momento proposti a 39,99 euro cadauno, con uno sconto del 50% rispetto ai 79,99 euro canonici.

Il 3 dicembre PlayStation festeggia il suo 30° anniversario e per l'occasione Sony ha lanciato sul PlayStation Store delle offerte a tema, che includono oltre 2.000 tra giochi, DLC ed edizioni speciali di titoli per PS4 e PS5. Vediamo alcune delle promozioni più interessanti.

Le altre offerte

Troviamo anche vari giochi di terze parti a prezzi interessanti, come ad esempio Hogwarts Legacy a 21,24 euro, scontato del 75%, la Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 15,99 euro anziché 39,99 euro ed Enotria: The Last Song a 27,99 euro (con un'ulteriore sconto del 15% se siete abbonati a PlayStation Plus).

Uno dei bolidi che possiamo guidare in Gran Turismo 7

Non mancano anche giochi classici come il mitico Tombi! Special Edition a 12,99 euro (con uno sconto extra del 5% per gli abbonati) e affari come Kingdom Come: Deliverance in formato Royal Edition a 3,99 euro, con uno sconto di ben il 90%.

Se siete interessati, trovate tutte le offerte del 30° anniversario di PlayStation a questo indirizzo. Saranno valide fino alle 00:59 italiane del 21 dicembre. Di seguito trovate un elenco di alcune delle promozioni in evidenza. Vi segnaliamo anche che sono ancora attive per poco le promozioni del Black Friday del PlayStation Store.