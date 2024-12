Il director di Visions of Mana lascia NetEase e passa a Square Enix

In effetti, Visions of Mana è stato pubblicato da Square Enix, essendo parte del franchise di proprietà della compagnia nipponica, ma è stato sviluppato da Ouka Studios, team che fa parte della galassia NetEase. Evidentemente, Yoshida ha trovato alquanto naturale il passaggio diretto alla compagnia nipponica specializzata in JRPG.

Ryosuke Yoshida, il director di Visions of Mana , ha lasciato di recente NetEase e si è accasato presso una compagnia che ha molto a che fare con il gioco su cui ha lavorato in precedenza, ovvero Square Enix , trovando dunque un posto particolarmente consono alle sue caratteristiche.

Un cambiamento naturale

Yoshida ha spiegato in un messaggio di aver lasciato il team precedente circa due mesi dopo l'uscita di Visions of Mana, come riportato in un messaggio pubblicato su X dallo sviluppatore.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"A titolo personale, ho lasciato i NetEase Ouka Studios il 31 ottobre", ha scritto Yoshida. "Eravamo uno studio nuovo, ma siamo riusciti a pubblicare Visions of Mana", ha proseguito, raccontando brevemente la sua esperienza nel piccolo team all'interno di NetEase.

"Sono grato al team di sviluppo e a NetEase per il loro supporto. È stata un'ottima esperienza. Grazie a tutti", per poi passare all'annuncio della sua nuova avventura: "Sono felice di annunciare che sono entrato a far parte di Square Enix a dicembre. Farò del mio meglio per creare un gioco che possa piacere a molte persone!"