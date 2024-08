NetEase Games sarebbe in procinto di chiudere Ouka Studios, gli autori di Vision of Mana

Secondo le fonti del portale, il risicato staff ancora attivo starebbe visionando il lancio proprio di Visions of Mana, probabilmente per eventuali correzioni e modifiche tramite patch correttive, prima della chiusura definitiva del team. In aggiunta alle informazioni riportate nell'articolo, il giornalista Takashi Mochizuki afferma che NetEase aveva iniziato a licenziare il personale sin dalla scorsa primavera.

La risposta di NetEase

Ouka Studios è stato fondato nel 2020 con uffici sia a Tokyo in Giappone che a Hangzhou in Cina. Nel 2022 lo studio aveva annunciato di essere al lavoro su tre progetti: un "action GDR con alleati unici" che supponiamo sia il Visions of Mana realizzato su licenza per Square Enix, un inedito "battle game basato su una serie popolare" e "gioco d'azione cooperativo inedito con nemici giganteschi".

I personaggi di Visions of Mana

In risposta al report di Bloomberg, un rappresentate di NetEase Games ha riferito che la compagnia "non ha nulla da annunciare" riguardo alla possibile chiusura di Ouka Studios, spiegando che continuerà a investire nel mercato giapponese e i suoi sviluppatori.

"Nel sostenere gli studi al di fuori della Cina, elaboriamo la nostra strategia in base al nostro obiettivo di fornire esperienze di gioco migliori ai giocatori locali e globali", ha dichiarato il portavoce di NetEase Games. L'azienda "sta quindi apportando sempre i necessari aggiustamenti per riflettere le condizioni del mercato".

Per chi non lo sapesse, oltre a Ouka Studios, NetEase Games è proprietaria di Nagoshi Studio, il team capitanato da Toshihiro Nagashi (il creatore della serie Yakuza), di Grasshopper Manufacture (No More Heroes) e di GPTrack50, lo studio fondato da Hiroyuki Kobayashi, producer storico di Capcom che ha lavorato a Sengoku Basara, Devil May Cry e Resident Evil.