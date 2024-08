La stampante fotografica portatile per foto adesive è al prezzo minimo storico su Amazon

Tramite Amazon è possibile acquistare una stampante fotografica portatile per foto adesive (50 fogli per la stampa già inclusi) al prezzo più basso di sempre con la promozione Offerta Ritorno a Scuola. Il numero di unità è però limitato, quindi vi consigliamo di non attendere troppo se vi interessa. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente è stato 99.99€ secondo Amazon. Il prezzo attuale è il più basso di sempre, migliore anche rispetto a quello del Prime Day di luglio. Inoltre, al momento della scrittura il 18% delle unità è già stato acquistato. Il prodotto è spedito da Amazon.

Le caratteristiche della stampante fotografica portatile

La stampante Liene misura 12,5 x 8,5 x 2,5 cm e ha un peso di 183 g. È quindi facilmente trasportabile in tasca e può quindi essere portata con sé in qualsiasi occasione per creare foto ricordo adesive. Non usa inchiostro, quindi vi basta usare i fogli dedicati per stampare in qualsiasi momento. Nell'acquisto sono già incluse cinque o cinquanta stampe, a seconda del modello.

La stampante Liene si ricarica e trasporta facilmente

La stampante si ricarica con USB-C, usando ad esempio semplicemente una powerbank. Si collega allo smartphone con Bluetooth, così da usarla ovunque senza bisogno del Wi-Fi. Inoltre, dispone di un'app dedicata se volete personalizzare le foto con vari filtri ed effetti. La stampa richiede 45 secondi.

È un ottimo prodotto per creare facilmente foto ricordo per i momenti con amici e famiglia. È anche un'ottima idea regalo.