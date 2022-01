NetEase Games apre il Nagoshi Studio, il nuovo team di Toshihiro Nagoshi, il papà di Yakuza

NetEase Games ha annunciato la formazione del Nagoshi Studio, un nuovo studio di sviluppo con sede a Shibuya, Tokyo, e guidato da Toshihiro Nagoshi, creatore della serie Yakuza che ricoprirà il ruolo di CEO e presidente. Il team realizzerà giochi per console di alta qualità che verranno pubblicati in tutto il mondo.

Come riportato in precedenza, Nagoshi ha lasciato il Ryu Ga Gotokuko Studios di Sega (Yakuza e Judgment) lo scorso ottobre con Deisuke Sato (director e producer della serie Yakuza), che risulta anche tra i membri fondatori del neo-creato Nagoshi Studio, insieme a Kazuki Hosokawa (art director e director di giochi della serie Yakuza e producer della serie Judgment), Koji Tokieda (main programmer di Yakuza: Like a Dragon), Masao Shirosaki (game designer), Mitsunori Fujimoto (engineer), Naoki Someya (designer della serie Yakuza e art director della serie Judgment), Taichi Ushioda (director) e Toshiro Ando (lead character designer della serie Judgment).

I membri fondatori del Nagoshi Studio

"Il mare di cambiamenti che ha avuto inizio nell'industria dell'intrattenimento alla fine del ventesimo secolo ha portato a cambiamenti ancora più grandi nell'industria videoludica nel 21° secolo", recita il messaggio di Nagoshi sul sito ufficiale del suo nuovo studio, dove spiega che uno degli obiettivi dello studio è quello di creare giochi di alta qualità creando un'atmosfera aperta all'interno dello studio, con discussioni libere tra i membri, ignorando anzianità e gerarchia.

"L'evoluzione nei contenuti per l'intrattenimento, il modo in cui vengono realizzati e il modello di business guidato dai progressi tecnologici e infrastrutturali hanno innescato un cambio di paradigma e questi cambiamenti stanno continuano a concretizzarsi a una velocità sempre maggiore. Quello che ieri era considerato l'apice diventa improvvisamente obsoleto prima che tu te ne accorga. Per i creatori, questo rende lavorare nel settore incredibilmente impegnativo."

"Ma non importa come cambiano i tempi, credo che ciò che le persone vogliono essenzialmente sia sempre la stessa. Le persone vedono i loro sogni nell'intrattenimento. Cercano l'intrattenimento per dare loro speranza nella vita, per calmarli nei momenti di difficoltà e per aggiungere entusiasmo in quelli felici."

"L'appetito per l'intrattenimento di oggi è lo stesso di come era in passato. Ci sono ovviamente delle differenze tra passato e presente nel modo in cui vengono fruiti i contenuti, il loro volume e velocità, ma l'essenza rimane la stessa. L'unico modo per trasmettere questa essenza al mondo è che tutti i creatori si approccino a questo lavoro con serietà e chiarezza mentre si avvicinano al raggiungimento del loro ideale."

"Uno dei miei obiettivi in questo studio è creare un'atmosfera aperta. Può sembrare un obiettivo eccessivamente semplicistico, ma anche i creatori più talentuosi non possono sfruttare completamente le loro abilità in isolamento. Credo che il primo passo per creare giochi di alta qualità sia quello di creare un'atmosfera libera nello studio."

"Ciò significa avere discussioni aperte che ignora l'anzianità e la gerarchia. Questo significa non temere gli errori e al tempo stesso non aver paura di correggerli e trattare i fallimenti come delle risorse, non rinunciare a raggiungere un ideale e lottare per concretizzarlo. Può sembrare semplice, ma le cose più semplici possono essere inaspettatamente difficili da realizzare e al tempo stesso le più importanti."