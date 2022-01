Batman: il cosplay di Poison Ivy di Daria_Martina è ammaliante ma pericoloso

The Batman arriverà nelle sale cinematografiche italiane a inizio marzo, segnando un nuovo ciclo di storie legate all'intramontabile supereroe di casa DC. Per ingannare l'attesa Daria_Martina ha pensato bene di vestire i panni di uno dei villain più affscianti del Cavaliere Oscuro realizzando un cosplay di Poison Ivy.

Apparsa per la prima nei fumetti di Batman nel lontano 1966, le origini del personaggio sono mutate più volte nel tempo, ma dopo la Crisi sulle Terre Infinite solitamente Poison Ivy, il cui vero nome è Pamela Lillian Isley, è una biochimica che per via di una mutazione possiede un tocco velenoso, abilità fisiche potenziate e un controllo soprannaturale sulla vita vegetale. Mossa da un profondo amore per le piante, usa tossine vegetali e feromoni per il controllo della mente per le sue attività criminali, che di solito sono volte a proteggere le specie in via di estinzione e l'ambiente naturale dalle azioni negligenti degli umani.

Il cosplay di Daria_Martina ci propone una versione piuttosto classica di Poison Ivy, ma pur sempre molto affascinante, caratterizzata da una pelle verdastra, capelli rosso acceso e un costume che ricorda il mondo delle piante. La cosplayer per rendere più originale e accattivante il suo lavoro ha aggiunto anche un pianta carnivora che spunta dalla mano, un tocco di classe davvero apprezzabile.

Che ne pensate del cosplay di Poison Ivy da Batman di Daria_Martina?