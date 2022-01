Resident Evil Village: il cosplay di Bela Dimitrescu di Anna Ahiru sembra uscito dal gioco

Resident Evil Village ha il merito di aver introdotto una serie di villain originali, come mai se ne erano visti nei precedenti capitoli della franchise di Capcom. Oggi vi proponiamo il cosplay di Bela Dimitrescu realizzato da Anna Ahiru che sembra uscito direttamente dal gioco.

Bela, insieme alle sorelle Daniela e Cassandra, danno la caccia a Ethen Winters durante le sue disavventure nello sfarzoso quanto oscuro Castello Dimitrescu. Nel gioco ci vengono presentate come le "figlie" di Lady Dimitrescu, ma in realtà sono degli esseri umani mutati dopo dei tremendi esperimenti con il parassita Cadou e che hanno bisogno di nutrirsi di sangue per sopravvivere, proprio come dei vampiri.

Il cosplay di Bela realizzato da Anna Ahiru è semplicemente perfetto e sembra uscito direttamente da Resident Evil Village o da un live-action ufficiale, come potrete constatare voi stessi nello scatto qui sotto. Il costume è realizzato in maniera impeccabile, con tutti i dettagli curati in maniera scrupolosa, e anche la location usata per lo sfondo è azzeccata.

Rimanendo in tema di personaggi sanguinari, vi suggeriamo il cosplay di Himiko Toga di Bloodraven che interpreta in modo molto originale la folle villain di My Hero Academia.

Che ne pensate del cosplay di Bela Dimitrescu da Resident Evil Village firmato Anna Ahiru?