Xbox Game Pass, gennaio 2022: la seconda ondata di giochi del mese per gli abbonati

Si prospetta un'altra grande annata per Xbox Game Pass e gennaio 2022 sta già dimostrando un ottimo ritmo per le nuove introduzioni nel catalogo, come vediamo anche per questa seconda ondata di giochi aggiunti per gli abbonati al servizio. L'anno si è aperto con una prima novità impressionante: l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft (ancora da definire), che potrebbe portare a delle enormi novità anche per il Game Pass, considerando l'elenco di giochi e team che questa si porterebbe dietro. Peraltro, si tratterebbe di un'acquisizione di fondamentale importanza anche per il PC Game Pass, vista la tradizione dei titoli Blizzard, dunque è chiaro come gli investimenti su questo servizio siano destinati ad aumentare. Per il momento, comunque, torniamo a commentare le novità specifiche di questo mese che davvero basteranno a tenerci occupati per un bel po', da quanto possiamo vedere. Nel frattempo, abbiamo visto i giochi che lasceranno il catalogo a gennaio 2022, ma il bilancio continua a essere fortemente in attivo, visto che i titoli in entrata superano ancora una volta quelli in uscita, dunque passiamo alla panoramica sui nuovi giochi aggiunti e in arrivo questo mese nel catalogo di Xbox Game Pass.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition - Xbox, PC e Cloud, 18 gennaio Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary in un'immagine del gioco Una delle maggiori sorprese di questo gennaio 2022 è stata Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary, che arriva a fari spenti direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass senza che ne fosse mai stata annunciata la versione Xbox in precedenza. Si tratta davvero di una piacevole sorpresa, visto che il titolo in questione fa parte di una serie giapponese ormai diventata celebre per le sue storie bizzarre e i personaggi carismatici. Creato da Kazutaka Kodaka e Spike Chunsoft, il titolo in questione è la riedizione arricchita del primo capitolo, che ha introdotto lo strano mondo in questione: la storia racconta di come gli studenti della prestigiosa Hope's Peak Academy si ritrovino catapultati in una sorta di dimensione parallela in cui un bislacco e inquietante orso chiamato Monokuma li costringe a partecipare a un sadico gioco a eliminazione (fisica), nel quale gli alunni devono uccidersi a vicenda per poter vincere. Si tratta di una visual novel dotata di una scrittura brillante e con colpi di scena notevoli, davvero da non lasciarsi sfuggire.

Nobody Saves the World - Xbox, PC e Cloud, 18 gennaio Nobody Saves the World è un action RPG molto particolare, come dimostra questa immagine Tra le perle di questo inizio 2022 possiamo piazzare Nobody Saves the World, un action RPG rischia di essere sottovalutato in mezzo ad altre uscite ma che rappresenta una delle migliori esperienze lanciate in ambito indie in questo periodo. D'altra parte, è stato sviluppato da Drinkbox Studio, ovvero gli autori della serie Guacamelee, dunque chi conosce le produzioni precedenti ha un'idea ben precisa del potenziale valore di questo strano titolo. Si tratta di una sorta di parodia del genere RPG fantasy il cui umorismo trasuda da storia, personaggi e rappresentazione con la sua particolare caratterizzazione caricaturale, ma che propone anche un gameplay ben congegnato. Gli elementi base di questo sono la progressione costante del protagonista e le sue continue trasformazioni, che introducono elementi piuttosto inediti nell'ambito degli RPG d'azione con visuale dall'alto. Come abbiamo riferito anche nella nostra recensione, tratta di una delle interpretazioni più divertenti del grinding come elemento effettivo di gameplay, variegato dall'utilizzo delle numerose forme diverse del protagonista.

Death's Door - Xbox, PC e Cloud, 20 gennaio Death's Door, uno screenshot Già considerato uno dei migliori indie del 2021, Death's Door inizia alla grande anche il 2022 arrivando a sorpresa su Xbox Game Pass e aggiungendo ulteriore lustro a un panorama già ricchissimo di titoli indipendenti all'interno del servizio. Sviluppato da Acid Nerve per quella vera e propria fucina d'idee che risponde al nome di Devolver Digital, il gioco sarebbe una sorta di seguito di Titan Souls ma con caratteristiche molto originali, ponendosi come in una sorta di punto d'incontro fra Zelda e i Souls-like, semplificando al massimo. Si tratta id un action adventure che ci vede interpretare un corvo, "mietitore" di anime per professione essendo dipendente del Reaping Commission Headquarters, alle prese con un problema nella gestione dei trapassi verso un aldilà rappresentato come una sorta d'inferno burocratico. Nel gioco ci troviamo ad attraversare dungeon zeppi di nemici da abbattere e puzzle da risolvere, usando la falce, i riflessi da corvo e anche un po' di materia grigia in questo splendido action che potete conoscere meglio nella nostra recensione.

Hitman Trilogy - Xbox, PC e Cloud, 20 gennaio Hitman Trilogy, un'immagine da Hitman 3 Arriva su Xbox Game Pass l'intera raccolta della nuova trilogia della serie action stealth di IO Interactive con Hitman Trilogy, collezione contenente i tre ultimi Hitman da parte del team. Si tratta di un pacchetto di notevoli dimensioni, in grado di offrire ore di gioco di alto livello, considerando come tutti e tre i giochi presenti siano stati ottimamente valutati da critica e pubblico, consacrando il rilancio della serie come una missione perfettamente riuscita. I nuovi Hitman prendono le caratteristiche classiche della serie, ovvero sostanzialmente una "simulazione di killer professionista" e le inseriscono all'interno di contesti più ampi e con una maggiore libertà d'azione. In sostanza, ci troviamo a operare in livelli caratterizzati da ambientazioni ampie e aperte, decidendo di volta in volta come agire con una notevole quantità di opzioni diverse per portare a termine le missioni, che solitamente richiedono l'eliminazione di un particolare soggetto. I tre capitoli messi tutti insieme propongono peraltro una quantità e varietà di situazioni davvero impressionante.

Pupperazzi - Xbox, PC e Cloud, 20 gennaio Un cane allucinato in un'immagine di Pupperazzi Una delle uscite al day one su Xbox Game Pass di questo mese è Pupperazzi, il cui titolo è già tutto un programma: come si può capire dall'improbabile nome, si tratta di un gioco che ci pone nel ruolo di un paparazzo specializzato in cani. Lo scopo è portare a termine vari obiettivi all'interno di diverse ambientazioni, che coinvolgono sempre il catturare in foto cani di diverso tipo e in varie situazioni. In un mondo apparentemente dominato da tali animali, ma per il resto del tutto simile a quello reale (fatta eccezione per la rappresentazione volutamente cartoonesca), la nostra missione è scattare foto di cani inseguendo particolari soggetti in base alle richieste di vari personaggi (cani anche loro, ovviamente), cogliendoli in situazioni differenti. Per conoscere meglio questa stranezza vi rimandiamo alla nostra recensione di Pupperazzi, un titolo decisamente adatto agli amanti dei cani e un vero e proprio paradiso per coloro che subiscono l'irresistibile fascino delle foto social sugli animali in questione.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction - Xbox, PC e Cloud, 20 gennaio Il maggiore lancio al day one su Xbox Game Pass di questo gennaio 2022 è sicuramente Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, anche perché è stato annunciato praticamente a sorpresa pochi giorni fa e riguarda un publisher finora non troppo legato al servizio su sottoscrizione di Microsoft. Le cose sono destinate a cambiare probabilmente con l'introduzione del servizio Ubisoft+ su Xbox, è questa potrebbe essere un'introduzione alle novità in arrivo. Extraction modifica molte cose sulla consolidata base da sparatutto tattico multiplayer vista in Siege, proponendo azione cooperativa PvE contro dei nemici veramente inquietanti. Invece che terroristi e avversari umani, in questo caso la squadra di operatori ha a che fare con una minaccia aliena misteriosa e terribile, all'interno di missioni progressive che ci portano ad addentrarci sempre più nel mistero degli "Archaeans", in varie modalità di gioco. Potete scoprirlo più in profondità leggendo la nostra recensione di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Deluxe Edition – PC, 20 gennaio Tom Clancy's Rainbow Six Siege, un'illustrazione del gioco L'offerta degli sparatutto tattici Ubisoft si completa con l'arrivo di Tom Clancy's Rainbow Six Siege in versione PC all'interno del Game Pass questo mese, praticamente in contemporanea con l'arrivo del nuovo capitolo, Extraction. La duplice presenza non è affatto ridondante come potrebbe sembrare: il capitolo precedente offre infatti un'esperienza di gioco piuttosto diversa rispetto a quella del successore, più impostata sul multiplayer competitivo e con uno sviluppo decisamente diverso dei match, considerando l'ambientazione e il concept differenti. In questo caso abbiamo a che fare con due squadre contrapposte e parallele in termini di quantità di forze in campo, ognuna dotata delle sue specializzazioni ma disposte in maniera speculare come unità in battaglia, cosa piuttosto diversa da quanto avviene in Extraction. Per il resto, Siege ha bisogno di ben poche presentazioni, essendo tutt'ora uno degli sparatutto tattici multiplayer più giocati in assoluto.

Windjammers 2 - Xbox, PC e Cloud, 20 gennaio Windjammers 2 riprende il classico Data East e lo modernizza, come visibile in questa immagine Windjammers 2 rappresenta il ritorno di un classico rivisitato e una conferma delle capacità di DotEmu in questo campo, visto che dopo Streets of Rage 4 e Wonder Boy: The Dragon's Trap, continua a convincere in queste operazioni. Anche in questo caso, gli sviluppatori francesi sono riusciti a recuperare in maniera efficace il gameplay e lo spirito dell'originale Data East, che era un classico del Neo Geo, in forma modernizzata e con alcune aggiunti interessanti. La grafica in 2D, pur disegnata a mano, difficilmente può rivaleggiare con lo splendore in pixel del bitmap anni 90, ma quanto fatto da DotEmu anche per cercare di recuperare quella particolare atmosfera colorata ed estiva dell'originale è veramente lodevole. Per il resto, il gameplay riprende gli elementi fortemente arcade, riproponendo quella strana commistione tra il frisbee e il tennis in un bizzarro misto che diventa uno sport con connotati quasi violenti. Sicuramente un gioco da provare, come dimostra la nostra recensione di Windjammers 2.