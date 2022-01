Suda51 ha incontrato Marvel per discutere di un nuovo gioco a base di supereroi

Goichi Suda (aka Suda51), l'autore di No More Heroes e Killer7 e fondatore di Grasshopper Manufacture, ha dichiarato di aver avuto degli incontri con Marvel Studios per discutere la possibile realizzazione di un nuovo gioco a base di supereroi.

Il sito giapponese Automaton ha avuto l'occasione di intervistare Suda51 e altri cinque dipendenti di Grasshopper Manufacture. Tra i vari argomenti trattati, sì è discusso anche dei piani per il futuro dello studio, che includono la pubblicazione di tre giochi nell'arco dei prossimi dieci anni.

"La prima cosa che faremo è creare una nuova IP", afferma Suda51. "Finora, spesso abbiamo lavorato con i publisher che detenevano i diritti delle IP e ci è stato dato il budget necessario per realizzare dei giochi su commissione. Spesso è così per gli studi indipendenti. Ma da ora in avanti, ci piacerebbe creare tre nuove IP, pubblicandole una alla volta."

Goichi Suda

Tuttavia tra i desideri del visionario director c'è anche quello di realizzare un gioco basato sull'universo Marvel, come ad esempio Deadpool. Un sogno che potrebbe diventare realtà, stando alle parole di Suda51.

"Tuttavia, abbiamo anche detto che vorremo realizzare IP basate su opere originali e interessanti, se ce ne sono. Penso che dipenda dalle discussioni che stiamo avendo con i Marvel Studios. Se dovessero proporre qualcosa di buono, ci penseremo. Mi dispiace, l'ho detto al contrario, stavo scherzando."

"Ma abbiamo avuto alcuni incontri con Marvel e abbiamo parlato della possibilità di lavorare insieme su qualcosa. Ci auguriamo che la magia dei videogiochi contribuisca ad alimentare questa opportunità."

Insomma, al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma un possibile gioco firmato Grasshopper Manufacture è un'ipotesi assolutamente da non scartare.