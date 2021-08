Goichi Suda, il papà di No More Heroes, sta lavorando a tre nuove IP

No More Heroes 3 è disponibile su Nintendo Switch solo da pochi giorni, ma Goichi Suda di certo non si sta adagiando sugli allori e anzi sta già lavorando a diversi progetti, tra cui tre nuove IP.

Questo perlomeno è quanto affermato da Suda51 nel corso di una diretta andata in onda sul canale YouTube di IGN Japan per festeggiare il lancio di No More Heroes 3, di cui i punti salienti sono stati riassunti da Nibel su Twitter. Stando a queste informazioni Goichi Suda e il suo studio Grasshopper sono al lavoro su tre proprietà intellettuali nuove di zecca, senza tuttavia offrire nessun indizio in merito.

Non solo, Suda51 ha confermato di essere al lavoro anche su altri progetti. E forse tra questi c'è anche Hotel Barcelona, il nuovo gioco horror realizzato in collaborazione con Swery annunciato nel 2019. Inoltre ha affermato che in futuro gli piacerebbe realizzare un gioco basato su uno dei supereroi Marvel, come ad esempio Deadpool.

Infine, nonostante il messaggio pubblicato pochi giorni fa lasciasse intendere che la serie No More Heroes si è definitivamente conclusa con il terzo capitolo, Suda afferma che Grasshopper potrebbe lavorare a un nuovo capitolo. Tuttavia l'IP appartiene a Marvelous e spetta dunque al publisher decidere il futuro della serie.