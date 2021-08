No More Heroes 3 conclude la serie, la conferma di Goichi Suda

No More Heroes 3, disponibile da oggi, è il capitolo conclusivo della serie, come svelato dall'autore Goichi Suda, meglio conosciuto come Suda51, su Twitter. Il messaggio di Suda è la classica immagine allegata a un tweet dell'account ufficiale del franchise.

Suda ha svelato che No More Heroes 3 avrebbe dovuto chiamarsi No More Heroes 3 Final Bout - All-Out Galactic War!, ma poi si è optato per un titolo più corto ispirandosi alla serie Rocky. Comunque sia, la parola "Final" nel sottotitolo serviva per far capire che le avventure di Travis Touchdown stanno per avere la loro conclusione definitiva. Di base il viaggio del personaggio, iniziato su Nintendo Wii, è giunto al termine. Suda ne ha quindi approfittato per dire addio a lui e alla serie.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di No More Heroes 3. Attualmente l'ultimo No More Heroes è disponibile solo per Nintendo Switch, ma non è escluso che in futuro possa arrivare su altre piattaforme, come accaduto per tutti gli altri capitoli, spin-off compreso.