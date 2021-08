No More Heroes 3, la recensione del nuovo action game di Suda51

Ecco, nella recensione di No More Heroes 3 parleremo inevitabilmente di questo concetto, di come il gioco si presenti fin dalle prime battute come il bizzarro mix di due anime contrapposte: da una parte l'elemento più giocoso dei combattimenti e la folle narrazione di un autore coi controfiocchi; dall'altra un contorno fatto di scenari che sono un pugno nell'occhio, praticamente abbozzati, da esplorare a piedi o a bordo della moto Schpeltiger in un fiorire di pop-up, pixel giganteschi, cali di frame rate, mura invisibili e un grado di interazione prossimo allo zero.

Opere non sempre supportate da investimenti importanti, e in cui il buon Suda51 ha dovuto fare di necessità virtù, trasformando debacle tecniche e limitazioni strutturali in qualcosa di quanto più possibile simile a uno stile personale, una firma che in un mondo ideale dovrebbe farci chiudere un occhio, talvolta entrambi, di fronte alla rozza approssimazione di determinate soluzioni.

Le sequenze che segnano l'arrivo di FU nei cieli di Santa Destroy sono drammatiche: Travis e i suoi amici si lanciano immediatamente all'attacco, ma vengono sbaragliati dalla devastante potenza del principe alieno, che come un Cell qualunque, dietro il suggerimento dell'immancabile Sylvia Christel e della United Asassins Association, decide di dar vita a una sorta di torneo per stabilire chi sia il sicario più forte dell'universo.

Assistiamo infatti alle peripezie di un ragazzino, Damon Riccitiello, che trova un piccolo alieno, tale Jess Baptiste VI , per gli amici FU, e lo aiuta a tornare sul suo pianeta. I due diventano amici per la pelle, tanto che la buffa creatura fa dono a Damon di una capacità speciale prima di partire. È probabilmente grazie a questo potere che, crescendo, il ragazzo riesce a creare un vero e proprio impero tecnologico, diventando uno degli uomini più potenti del mondo.

La storia di No More Heroes 3 si apre in maniera inaspettata e originale, con una sorta di flashback che richiama immediatamente l'immaginario arcade della fine degli anni '80, creando un collegamento fra un misterioso coin-op in cui il personaggio principale non fa che morire e gli eventi successivi, che ricalcano in maniera più o meno fedele la trama del film E.T. L'extra-terrestre .

Struttura: un mondo poco open e molto brutto

No More Heroes 3, Travis in moto per le strade deserte di Santa Destroy

Esaurita l'adrenalina per le prime sequenze di No More Heroes 3, la struttura del gioco viene descritta con spietata semplicità: al comando di Travis, il nostro compito è quello di visitare cinque differenti scenari, più la location dello scontro finale, alla ricerca dei cosiddetti "scontri designati", ovverosia combattimenti man mano più complessi che ci consentiranno di sfidare i dieci guerrieri extraterrestri in altrettanti boss fight.

Ogni scontro frutta crediti che è possibile utilizzare in primo luogo per acquistare i biglietti necessari per accedere alla sfida con uno dei sottoposti di FU, in secondo luogo per passare al chiosco del sushi e procurarsi qualche manicaretto da mangiare in battaglia per recuperare energia. Con ogni vittoria si ottengono inoltre punti esperienza da spendere, tornati al quartier generale, per aumentare la salute, la stamina e la capacità di attacco del protagonista, velocizzare la ricarica delle quattro mosse speciali e sbloccarne di nuove.

No More Heroes 3, una delle attività extra consiste nello sturare gabinetti pubblici

Ci si limita dunque a questo tipo di routine, andando in giro a piedi oppure in moto per raggiungere di volta in volta i luoghi di interesse, completare con successo gli scontri e passare all'obiettivo successivo. Non mancano inoltre attività collaterali, come i minigame in cui bisogna sturare gabinetti (anche stavolta i dispositivi preposti al salvataggio della partita), raccogliere immondizia, tagliare l'erba, portare a termine frenetici inseguimenti o sparare a enormi coccodrilli con un cannone.

Il problema è che tutti si aspettavano un'evoluzione di quell'open world abbozzato nei primi due episodi di No More Heroes, ritrovandosi invece di fronte una delle ambientazioni più tristemente desolate, approssimative e problematiche che si siano viste in un videogioco da diversi anni a questa parte. All'interno del Thunder Dome c'è una sezione visivamente carina e lo spiazzo antistante l'hotel in cui abita Travis lascia ben sperare, ma basta fare due passi per rendersi conto che tutta questa parte dell'esperienza è stata tirata via con una superficialità incredibile.

No More Heroes 3, uno degli scenari di gioco

Peraltro al danno si aggiunge la beffa, perché non solo la città di No More Heroes 3 è completamente deserta (fatta salva la presenza di pochissimi passanti identici fra loro e vestiti in maniera improbabile), priva di qualsiasi interazione, con una quantità assurda di mura invisibili e costruzioni poligonali estremamente semplici, ma non viene neppure gestita in maniera dignitosa dall'hardware di Nintendo Switch, che infatti si produce in numerosi cali di frame rate, effetti pop-up evidentissimi e un filtro texture spesso e volentieri fallato.

Questa realizzazione così fortemente approssimativa degli scenari lascia davvero l'amaro in bocca, perché è evidentemente figlia di un budget limitato, probabilmente impiegato nella sua totalità per la realizzazione delle cutscene e dei combattimenti in generale, lasciando letteralmente pochi spiccioli per mettere insieme il resto, con il risultato di ottenere sezioni di esplorazione che sembrano ancora ferme allo stadio di prototipo.