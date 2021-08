Offerte di Settembre Amazon: altri sconti in arrivo e -30% su prodotti selezionati Amazon Warehouse

Le Offerte di Settembre Amazon per il ritorno a scuola inizieranno il 30 agosto e dureranno fino al 7 settembre offrendo sconti su parecchie categorie, incluso un 30% sull'usato garantito Amazon Warhouse.

Durante la promozione, che va a proseguire quanto già iniziato con la Amazon Gaming Week, alcuni prodotti Amazon Warehouse saranno acquistabili con uno sconto del 30%. Per trovare le offerte sarà necessario visitare la pagina di Amazon Warheouse e potrebbe essere sensato dare un'occhiata magari per identificare i prodotti più interessanti da tenere d'occhio nel caso in cui godessero dello sconto. D'altronde si parla di usato e quindi di pochi pezzi destinati a finire rapidamente, già nella notte tra domenica e lunedì, nel caso dei prodotti più interessanti.

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.