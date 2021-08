Balsa Model Flight Simulator, al via l'open beta del simulatore dal creatore di Kerbal Space Program

In occasione del Future Games Show della Gamescom 2021, Felipe "HarvesteR" Falanghe, il creatore di Kerbal Space Program, ha annunciato la disponibilità della open beta di Balsa Model Flight Simulator su Steam.

Balsa Model Flight Simulator è un dettagliato simulatore di volo con un profondo editor con cui potrete progettare, costruire, volare e combattere il vostro aereo e promette di offrire un'esperienza di volo virtuale unica nel suo genere. Il gioco offre sia una campagna single player, che modalità cooperativa e PvP in multiplayer.

Da ora è possibile provare il gioco su Steam grazie all'open beta, al termine della quale il gioco verrà pubblicato con la formula dell'early access.

"Balsa Model Flight Simulator è un gioco che voglio realizzare con una community di giocatori.", afferma Falanghe. "È per questo che il gioco arriverà in Early Access. Non si tratta di pubblicarlo prima che sia finito. È un invito per voi a progettarlo insieme a me."

Balsa Model Fligth Simulator è stato solo uno dei tanti protagonisti del Future Game Show della Gamescom 2021. Ad esempio, durante l'evento sono stati svelati nuovi dettagli e sequenze inedite di DokeV e un trailer di Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters. Ecco tutte le novità principali del Future Games Show.