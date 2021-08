DokeV: nuovo filmato e dettagli dal Future Games Show della Gamescom 2021

In occasione del Future Games Show della Gamescom 2021, Pearl Abyss ha svelato nuovi dettagli di DokeV in un video, che tra le altre cose mostra scene di gioco inedite.

Gli sviluppatori spiegano che i Dokebi, i mostriciattoli che potremo usare in battaglia, sono ispirati alle entità spiritiche che appaiono nei racconti popolari coreani. La storia di DokeV ruota intorno al collezionare i Dokebi e nell'imbarcarsi in avventure con gli amici. La trama progredirà mano a mano che incontreremo persone differenti e risolveremo i loro problemi.

Soddisfacendo determinati requisiti si attiveranno degli eventi speciali legati a un Dokebi. Avanzando in queste storyline potremo aggiungere quel particolare mostriciattolo alla nostra collezione. I Dokebi si potranno incontrare non solo in città ma anche nelle altre zone del mondo di gioco. A tal proposito, gli sviluppatori vogliono aggiungere elementi reali della cultura coreana.

Nel filmato inoltre possiamo vedere sequenze inedite rispetto al trailer pubblicato in occasione dell'Opening Night Live, dove possiamo notare nuovi Dokebi, aree di gioco, nemici, armi, nonché vari mezzi di trasporto come una pecora, una moto d'acqua e una macchina sportiva in miniatura. Gli sviluppatori affermano che per quanto il filmato di ieri si concentrasse molto sugli scontri, in DokeV verrà data molta libertà di esplorare e divertirsi nella città.

DokeV sarà disponibile nel corso del 2022 per PC e console.