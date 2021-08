Imp of the Sun, nuovo action platform 2D d'ispirazione peruviana, annunciato con trailer

Imp of the Sun è un nuovo action platform in 2D con elementi che sembrano richiamare i metroidvania e caratterizzato da uno stile e un'ambientazione davvero molto particolari, ispirati alle tradizioni e al folklore del Perù.

Disegnato praticamente a mano, il gioco ricorda piuttosto da vicino Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps come stile ed elementi del gameplay e ci chiede di esplorare il magico mondo tratto da scenari e illustrazioni tipiche peruviane.

Lungo il cammino, ci troviamo a dover combattere utilizzando le abilità speciali di Imp, che crescono con la progressione all'interno del gioco, richiedendo di combattere contro i quattro Keeper, che hanno rubato il potere del sole rendendo impossibile l'evoluzione della vita sulla Terra.

Esplorando, combattendo e collezionando upgrade, il protagonista diventa sempre più forte, immergendosi sempre più a fondo nei meandri delle ambientazioni andine alla ricerca dei frammenti del sole perduti.

Imp of the Sun è previsto arrivare "presto" su PC, senza ancora una data di uscita ma con lancio fissato su Steam, in attesa di ulteriori informazioni. Vediamo dunque intanto il trailer con il gameplay presentato nel corso del Future Games Show alla Gamescom 2021.