Noguchi's Bell, una serie animata creata con Dreams: trailer al Future Games Show

Noguchi's Bell è una serie animata creata interamente con Dreams, il software di Media Molecule per PS4 che consente di realizzare non solo giochi, come sappiamo, ma anche cortometraggi e demo.

Sappiamo che Sony sta investendo nella crescita del team di Dreams, e del resto progetti del genere non fanno che ribadire lo straordinario potenziale di questo pacchetto e dei suoi strumenti.

Noguchi's Bell è la storia di "un giovane samurai che viaggia attraverso uno strano futuro distopico al fine di rivelare i segreti di un'antica campana", si legge sulla pagina Kickstarter della serie, che possiamo appunto supportare con le nostre donazioni.

Insomma, sembra tutto molto interessante e sarà bello saperne di più nei prossimi mesi: il primo episodio di Noguchi's Bell è già disponibile e potete vederlo qui sopra, mentre gli altri arriveranno nel corso del 2022.