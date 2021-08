Jurassic World Evolution 2: Jeff Goldblum presenta un gameplay trailer del gioco

Jurassic World Evolution 2, il gestionale di parchi di divertimenti a tema giurassico, si mostra al Future Games Show con un trailer di gameplay. Ma l'interesse non è solo per il gioco, ma anche per la presenza del mitico Jeff Goldblum, uno dei protagonisti della serie cinematografica originale.

Il video non rivela nulla di particolarmente sconvolgente, dato che il gioco si muove nel solco del precedente Jurassic World Evolution. Dovremo costruire un parco di divertimenti nel quale dovremo controllare sia il divertimento dei visitatori, sia la loro sicurezza, il tutto bilanciando le finanze.

Cosa non semplice perchè, come i film insegnano, non sarà semplice tenere i lucertoloni all'interno delle loro gabbie. E oltretutto, quando escono, i dinosauri tendono a fare molti, ma molti danni. Nella giornata di ieri è stata annunciata la data d'uscita ufficiale di Jurassic World Evolution 2.

Lo giocherete?