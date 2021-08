Serial Cleaners mostrato in un nuovo trailer alla Gamescom 2021, con periodo di uscita

Serial Cleaners è uno stealth action game single player che ci mette nei panni di vari "pulitori" professionisti che lavorano per la criminalità organizzata di qualche tipo, occupandosi di ripulire le scene del crimine da cadaveri e potenziali prove, e si è mostrato con un nuovo trailer al Future Game Show durante la Gamescom 2021.

Si tratta di un seguito potenziato del primo Serial Cleaner, che mette in scena un'azione più complessa e incentrata sull'uso di quattro personaggi diversi, con personalità e capacità differenti ma tutti comunque specializzati nel ripulire i luoghi dove sono avvenuti omicidi.

Rispetto al primo capitolo, Serial Cleaners si presenta molto più curato sia sul fronte tecnico, come grafica e audio, sia come gameplay, incentrato su un'ambientazione in stile anni 90 molto peculiare che dona al tutto una caratterizzazione unica.

Serial Cleaners è anche una sorta di omaggio al cinema degli anni 90, da Tarantino ai crime thriller fino ai film di serie B sul crimine. Il gioco ci porta all'interno di ambientazioni ispirate a queste fonti, particolarmente colorate ma anche decisamente cruente.

Le particolari storie dei quattro personaggi si incontrano e si separano all'interno di questa particolare trama, mentre il gameplay ci richiede di agire silenziosamente, mentre si cerca di cancellare qualsiasi traccia dei crimini commessi dai datori di lavoro.