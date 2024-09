Jurassic World Evolution 3 potrebbe essere in arrivo, insieme al nuovo film Jurassic World: Rebirth

Emergono indizi sul possibile terzo capitolo nella serie di gestionali sui dinosauri da parte di Frontier Developments, con l'idea che Jurassic World Evolution 3 possa essere in arrivo l'anno prossimo, nel 2025, in corrispondenza forse del film Jurassic World: Rebirth.

L'idea emerge da alcuni dettagli pubblicati anche sul canale Reddit dedicato alla serie, nel quale sono state mostrate delle slide che si riferiscono ai prossimi progetti di Frontier, in collaborazione con Universal. Le due compagnie sembrano essere decisamente intenzionate a far proseguire la serie di gestionali, e il terzo capitolo della serie sembra sia già in sviluppo da tempo.

Non viene identificato precisamente come Jurassic World Evolution 3, ma considerando che l'autore è ancora Frontier Developments e che i primi due capitoli hanno raggiunto risultati ottimali sul mercato, è abbastanza naturale pensare che un terzo capitolo sia in arrivo.