Epic Games Store svela il gioco gratis del 20 marzo, farà la gioia dei fan di Jurassic Park

Avrete una settimana di tempo per reclamare il videogioco in questione una volta che questo verrà reso disponibile nello store di Epic Games, quindi dalle 16:00 del 20 marzo, alla stessa ora del 27 marzo . Lo trovate a questo indirizzo . Dopo averlo aggiunto alla vostra libreria sarà vostro per sempre senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se lo aveste acquistato.

I dettagli su Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution 2 è un simulatore gestionale realizzato da Frontier. Presenta una storia originale ambientata dopo gli eventi di Jurassic World: il Regno Distrutto, in cui ritroveremo alcuni personaggi del film, come il Dott. Ian Malcom e Claire Dearing, doppiati dagli attori originali (e volendo c'è anche il doppiaggio in italiano).

Nel gioco il nostro obiettivo sarà quello di costruire un parco a tema con i dinosauri, costruendo edifici personalizzabili, assumendo scienziati e progettandolo in modo da soddisfare sia le esigenze dei dinosauri che dei visitatori. Sono presenti quattro modalità di gioco tra cui quella Sfida, in cui dovrai affrontare diversi scenari e impegnative calamità ambientali, e una che permette di rivivere scene tratte da tutti e cinque i film di Jurassic World e Jurassic Park. In totale poi troviamo 75 specie di dinosauri differenti, tra cui anche rettili volanti e marini assenti nel predecessore.

Che ne pensate del regalo dell'Epic Games Store della prossima settimana settimana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi segnaliamo anche che da ora sono disponibili i titoli gratis del 13 marzo.