Il nuovo Humble Bundle propone tutta la serie Jurassic World Evolution e DLC a prezzo stracciato

Come da prassi, potrete acquistare l'intero bundle o solo una porzione in base a quanto deciderete di pagare. Si parte con quello da 5 articoli da 4,47 euro che include il primo capitolo ed espansioni, fino a quello completo da 17,91 euro da 21 articoli che comprende Jurassic World Evolution 1 & 2 e tutti i DLC pubblicati finora.

Tutti i giochi e i DLC del Jurassic World Evolution Completionist Bundle di Humble Bundle

Ecco l'elenco di tutti i giochi e DLC del bundle:

Jurassic World Evolution

Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park

Jurassic World Evolution: Claire's Sanctuary

Jurassic World Evolution: Secrets of Dr Wu

Jurassic World Evolution: Deluxe Dinosaur Pack

Jurassic World Evolution: Carnivore Dinosaur Pack

Jurassic World Evolution: Cretaceous Dinosaur Pack

Jurassic World Evolution: Herbivore Dinosaur Pack

Jurassic World Evolution: Raptor Squad Skin Collection

Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta Expansion

Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion

Jurassic World Evolution 2: Park Managers' Collection Pack

Jurassic World Evolution 2: Secret Species Pack

Jurassic World Evolution 2: Deluxe Upgrade Pack

Jurassic World Evolution 2: Cretaceous Predator Pack

Jurassic World Evolution 2: Prehistoric Marine Species Pack

Jurassic World Evolution 2: Feathered Species Pack

Jurassic World Evolution 2: Late Cretaceous Pack

Jurassic World Evolution 2: Cretaceous Dinosaur Pack

Jurassic World Evolution 2: Early Cretaceous Pack

Un Triceratopo di Jurassic World Evolution

Se siete interessati, trovate questo ricco pacchetto su Humble Bundle a questo indirizzo. Come da prassi, parte dei ricavi verrà devoluto in beneficenza, con gli acquirenti che potranno anche decidere di pagare di più per sostenere Humble, Frontier Developments o gli enti benefici coinvolti. Segnaliamo anche che avete ancora poche ore per approfittare del Humble Bundle con l'intera serie Myst e che sono disponibili i giochi di Humble Choice di ottobre.