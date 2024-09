Il nuovo Humble Bundle consente di portarsi a casa l'intera serie Myst a un prezzo incredibile

Humble Bundle ha lanciato un nuovo bundle dedicato alla serie Myst, chiamato Enter the Mysterium. Sostanzialmente è possibile portarsi a casa tutti i giochi della serie, più altri di Cyan come Firmament e Obduction, oltre ad alcuni dei loro vecchi titoli educational, per appena 17,98 euro. Come sempre, l'acquisto frutterà i codici per riscattare i giochi su Steam.