Il trailer italiano di Ballerina, lo spin-off di John Wick, è pieno di volti noti

Come da aspettative, il video è strapieno di spettacolari sequenze di combattimento , ormai un marchio di fabbrica per la saga cinematografica che non accenna a fermarsi e sembra anzi sempre più proiettata verso l'espansione.

Le sorprese non sono finite

In uscita il prossimo giugno nelle sale cinematografiche, Ballerina punta dunque a introdurre nuovi protagonisti utilizzando come base di supporto un mondo ormai consolidato, appunto l'universo di John Wick, con i suoi luoghi e i suoi personaggi.

Fra le facce nuove c'è ad esempio quella di Norman Reedus, che vediamo impegnato in un combattimento con Ana de Armas, mentre fra i volti che ritornano c'è naturalmente anche quello di Keanu Reeves.

Sembra insomma che questo spin-off sia stato realizzato con grande attenzione nell'integrare il racconto in un mondo che trova la propria forza proprio in determinate figure e in determinati scenari, senza estraniarsi come spesso accade.

Per scoprire tuttavia se l'avventura di questa Ballerina sarà o meno all'altezza dei capitoli principali della saga di John Wick, quelli con Keanu Reeves, dovremo attendere ancora un po': come detto, l'uscita nelle sale è prevista per il prossimo giugno.