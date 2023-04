Ballerina, lo spin-off di John Wick ha una data di uscita ufficiale

Ballerina, lo spin-off di John Wick con Ana de Armas, ha una data di uscita nelle sale cinematografiche: il film farà il proprio debutto il 7 giugno 2024 e vedrà la presenza nel cast anche di Keanu Reeves, Norman Reedus e lo scomparso Lance Reddick.

Come sappiamo, la saga ha dato vita a un vero e proprio universo cinematografico, che fra le altre cose verrà arricchito da una serie televisiva prequel intitolata The Continental, che sarà disponibile su Amazon Prime Video e aggiungerà ulteriore spessore narrativo al mondo di John Wick.

Certo, la già citata e improvvisa scomparsa di Lance Reddick rappresenta un duro colpo per la lore di questo franchise, vista la rilevanza del distinto concierge del Continental che purtroppo non vedremo più in azione.

In Ballerina, Ana de Armas interpreterà appunto il ruolo di una ballerina che si trasforma in sicario per vendicare l'uccisione della sua famiglia: un concept per molti versi simile a quello del film con Keanu Reeves.

Stando alle dichiarazioni dell'attrice, che ha riscosso un grande sucesso con il recente Blonde vestendo i panni di Marylin Monroe, questo progetto sarà il suo ultimo film d'azione.