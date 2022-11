John Wick: la serie TV prequel The Continental sarà disponibile su Amazon Prime Video

John Wick avrà una serie TV che farà da prequel e spin-off della serie cinematografica: intitolata The Continental, si tratterà di una storia incentrata sull'hotel reso famoso proprio dalla saga con protagonista Keanu Reeves e sarà trasmessa da Amazon Prime Video.

La serie è stata spostata da Stars a Peacock, ma al di fuori degli USA i diritti di distribuzione sono passati in mano ad Amazon, rendendo dunque Prime Video il luogo in cui questa sarà visibile anche in Europa, in base ai nuovi accordi, mentre Peacock mantiene i diritti per quanto riguarda gli USA.

The Continental è una mini serie composta di tre episodi ma mette in scena una storia di notevoli dimensioni, che si dipana nel corso di tre notti.

Joun Wick in una scena del film, all'interno dell'hotel The Continental

Protagonista è Colind Woodell nel ruolo di Winston, personaggio che viene interpretato normalmente da Ian McShane in tutti i film di John Wick ma per il quale, evidentemente, hanno optato per un cambio.

Ayomide Adegum interpreterà una versione più giovane di Charon, il personaggio che nei film viene invece interpretato da Lance Reddick, dato lo spostamento temporale degli eventi che vengono narrati nella nuova serie TV. "I film di John Wick hanno creato uno degli universi più interessanti, dettagliati e godibili che abbiamo visto nello scorso decennio", ha detto il director Chris Mansolillo di Prime Video, "Siamo estremamente orgogliosi di prendere parte e a questo universo e di continuare a costruirlo ed espanderlo, offrendo agli spettatori un approfondimento sulle origini del famigerato Continental Hotel e suoi incredibili personaggi".

Non ci sono ancora data d'uscita precise ma il periodo previsto è comunque il 2023, con The Continental che dovrebbe rappresentare un evento di notevole rilievo per la lineup del prossimo anno di Amazon Prime Video. Nel cast sono presenti anche Mel Gibson, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate e Peter Greene.

Per quanto riguarda la serie cinematografica, di John Wick 4 abbiamo visto il primo trailer ufficiale dal Comic-Con che svela titolo e varie scene.