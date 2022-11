Offerte Amazon: cuffie Asus Rog Delta S in forte sconto, migliore delle offerte lampo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di cuffie Asus Rog Delta S per PC, Switch, PlayStation e mobile. Lo sconto segnalato è di 79.01€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo paio di cuffie è 209€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma è superiore di circa un euro ed è inoltre migliore di quello di una recente offerta lampo: si tratta quindi di una buona occasione. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon. Al momento della scrittura il prodotto è subito disponibile per la spedizione.

Le cuffie Asus Rog Delta S pesano circa 300 grammi, hanno una forma a D ergonomica e con raffreddamento rapido. Il collegamento è possibile con USB-C per la massima compatibilità con più device, da PC a Mac, dispositivi mobile e console come PlayStation e Nintendo Switch. Il microfono AI dispone di cancellazione del rumore. L'illuminazione RGB multicolore è inoltre personalizzabile.

Cuffie Asus Rog Delta S

