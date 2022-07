John Wick 4: primo trailer ufficiale dal Comic-Con svela titolo e varie scene

John Wick 4 si è mostrato con un primo trailer ufficiale al Comic-Con di San Diego, che sembra svelare il titolo del film, a quanto pare chiamato semplicemente "John Wick", e varie scene del film che, ovviamente, non lesinano su combattimenti e azione.

Dopo la prima foto del film con Keanu Reeves, John Wick 4 si mostra dunque in maniera più ampia con questo spettacolare trailer, anche se ancora piuttosto breve. Si tratta di poco più di un teaser che, in un minuto circa di video, riesce comunque a far vedere diverse cose interessanti sul nuovo film con Keanu Reeves, che a quanto pare deve affrontare nuovi e impegnativi combattimenti.

Tra scene apparentemente più lente e pacifiche vediamo scorci di scontri epici tra John Wick e i soliti eserciti di nemici, che il protagonista affronta con armi da fuoco, katana e altri strumenti da combattimento misto e arti marziali. Oltre a Keanu Reeves, nel cast vediamo anche un minaccioso Donnie Yen e un glaciale Bill Skarsgård.

Tra i volti noti c'è anche Laurence Fishburne, la cui domanda "Sei pronto, John?" Scatena la solita furia del personaggio interpretato da Keanu Reeves, evidentemente ancora disposto a scontrarsi con qualsiasi minaccia. Il trailer si conclude con quello che sembra essere il titolo ufficiale, ovvero semplicemente "John Wick", e la data d'uscita del film che era già emersa in precedenza con un primo teaser, ovvero il 24 marzo 2023.