One Piece, serie Netflix: annunciato l'attore che interpreta il giovane Rufy

One Piece sta per ricevere anche la sua serie TV Netflix live action, ovvero con attori in carne e ossa, e proprio a questo proposito la produzione ha appena annunciato l'attore scelto per interpretare il giovane Rufy, ovvero la versione del protagonista da bambino che si vede all'inizio della storia e in alcune scene in flashback nel manga/anime.

L'attore in questione è Colton Osorio, attore di soli 12 anni e chiaramente ancora emergente ma che ha già dimostrato grandi capacità nelle interpretazioni precedenti, tra varie serie TV e il film Cha Cha Real Smooth del 2022. Non sappiamo quanto spazio avrà il suo personaggio in scena, considerando che non è ancora chiaro se la storia della serie TV Netflix sia destinata a seguire fedelmente il manga o meno, ma si tratta chiaramente di una figura più marginale rispetto alle altre emerse in precedenza.



Per quanto riguarda il cast di One Piece, sappiamo che Rufy in versione adulta sarà interpretato invece da Iñaki Godoy, mentre Mackenyu sarà Roronoa Zoro, Emily Rudd sarà Nami, Jacob Romero Gibson interpreterà Usopp, Taz Skylar sarà Sanji.

Altri elementi del cast sono Morgan Davies nel ruolo di Kobi, Ilia Isorelýs Paulino come Albida, Aidan Scott nel ruolo di Helmeppo e Peter Gadiot sarà Shanks, con Jean Henry nel ruolo di Fullbody.