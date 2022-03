One Piece, serie Netflix: annunciato l'attore che interpreta Shanks

La serie Netflix su One Piece svela un altro pezzo del suo cast, con l'annuncio dell'attore che interpreterà Shanks nel nuovo adattamento live action dedicato alla serie di Eiichiro Oda: si tratta di Peter Gadiot.

L'attore inglese è noto per aver interpretato il ruolo di Troy Falconi nella serie televisiva My Spy Family e il personaggio di Stephen Moore nel film 13Hrs, oltre a Cyrus nella serie tv ABC "Once Upon a Time in Wonderland". Più di recente, ha interpretato il ruolo di Adam Martin nella serie Yellowjackets e a quanto pare ora sarà anche Shanks nella serie TV live action di One Piece su Netflix.



Shanks è un personaggio importante nella serie, trattandosi della principale fonte d'ispirazione per il protagonista Rufy, sostanzialmente colui che lo spinge a diventare un pirata e che gli dona anche l'iconico cappello di paglia. capitano dei Pirati del Rosso, è uno dei quattro imperatori nel mondo di One Piece, dopo essere stato apprendista dei Pirati di Roger.

Peter Gadiot si unisce dunque agli sei nuovi attori annunciati per il cast di One Piece nei giorni scorsi, ovvero Morgan Davies, Ilia Isorelys Paulino, Aidan Scott, Jeff Ward, McKinley Belcher III e Vincent Regan. Per rimanere in tema, proprio oggi Bandai Namco ha annunciato anche un nuovo videogioco sulla serie, ovvero One Piece Odyssey.