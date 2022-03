Offerte Amazon: SSD esterno da 1 TB marcato Samsung in sconto, il prezzo cala ancora

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD esterno da 1 TB. Lo sconto è di 8.70€ più 5.90€ (quest'ultimo appare solo al momento del check-out), ovvero un totale di 14.60€. Il prezzo precedente segnalato da Amazon è 126.70€. Nell'ultimo periodo questo SSD è regolarmente a un prezzo più basso e, da poco, è calato ulteriormente raggiungendo così il proprio prezzo più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD propone un'interfaccia USB 3.2 Gen 2 retrocompatibile. La velocità di trasferimento è 1.050 MB/s. La scocca in metallo del T7 permette di sopportare cadute fino a 2 m di altezza. Nella confezione sono inclusi anche i cavi USB tipo C a C, e USB Tipo C a A.

SSD esterno Samsung

