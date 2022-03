MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition: la recensione del laptop gaming con Intel Alder Lake

Il modello arrivato in redazione, va detto, si ferma alla dotazione base, equipaggiando un Intel Core i7-12700H, una NVIDIA GeForce RTX 3060 particolarmente spinta con un massimo di 140 Watt di consumo in dynamic boost, 16 GB di RAM e un singolo SSD da 1 TB, ma non rinuncia allo schermo di punta dei modelli Crosshair, un IPS 1440p da 165 Hz che promette un'esperienza in gioco notevole grazie a una copertura dichiarata del 100% dello spazio di colore DCI-P3.

Ma nonostante l'uso di memoria DDR4 e chassis in plastica parliamo comunque di ottimi materiali, di dettagli sfiziosi e di una dotazione pensata per il gaming di alto livello con opzioni che includono CPU top di gamma, upgrade per la RAM e doppio slot SSD PCIe 4.0 in grado di alloggiare memoria da 1 TB massimo.

Caratteristiche hardware

MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition in tutto il suo splendore

L'MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition è un laptop in edizione speciale che gioca su qualche compromesso in funzione del prezzo, utilizzando come base un laptop dallo chassis in plastica, una batteria da soli 53,5 Wh e memorie DDR4. Il prezzo di partenza, quello della dotazione base arrivata in redazione, è di 1999€ e, per quanto alleggerito dalla promozione MSI che elargisce un codice Steam da 50 euro, è abbastanza vicino a quello di modelli della scorsa generazione equipaggiati con una NVIDIA GeForce RTX 3070.

In questo caso, però, la dotazione include una SSD PCIe 4.0, il design curato di un'edizione speciale che conta dettagli di lusso come il logo Rainbow Six illuminato sul coperchio, mouse e tappetino a tema, un processore da 20 thread di ultima generazione con grafica integrata Intel Iris Xe da 96 compute unit e, cosa ancora più importante, una GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060 che, come vedremo, risulta piuttosto spinta anche grazie alla possibilità di attingere fino a 140 Watt di energia. Ed è importante che lo sia visto che deve farsi perdonare la mancanza di un MUX Switch per disattivare completamente la scheda video integrata e avere così accesso a tutte le funzionalità di configurazione della 3060.

Una vista laterale del portatile con le 2 porte USB Tipo A e il collegamento per l'alimentatore

Purtroppo, lo anticipiamo, l'Intel Core i7-12700H risulta più caldo di quanto avremmo sperato, ma d'altronde parliamo di ben 14 core contro gli 8 della generazione precedente, con 6 P-Core Golden Cove a promettere il top nel gaming e 8 E-Core, i nuovi core ad alta efficienza, che rappresentano una delle novità principali anche dei processori mobile Alder Lake, a garantire un sostanziale aumento prestazionale rispetto alla serie precedente.

Inoltre parliamo di una CPU dalla connettività più avanzata, per quanto in questo caso non sfruttata a fondo. Si accontenta infatti di una classica porta ethernet da un gigabit e del wireless Wi-Fi 6. Oltre a questo, la porta HDMI 2.1 si ferma alla risoluzione 4K a 60 Hz, senza Variable Refresh Rate, e nessuna delle 4 porte USB disponibili è di ultima generazione. Anche quella USB-C, infatti, è di tipo 3.2 di prima generazione ed è quindi limitata a un massimo di 5 Gbps di velocità di trasferimento, oltre a mancare della modalità DisplayPort.

Un dettaglio del trackpad serigrafato

Infine, come già detto, la memoria è di tipo DDR4 a 3200 MHz e non DDR5, nonostante sia supportata dai nuovi processori Intel, ma si tratta di un compromesso che ha effetti minimi se non nulli sulle prestazioni in gioco, laddove la nostra attenzione si sposta su un elemento più importante che non è stato trascurato nell'MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition.

Tra le caratteristiche principali del laptop MSI, c'è infatti uno schermo con qualità IPS level. Parliamo di un pannello da 15,6 pollici di tipo IPS con risoluzione 1440p, refresh 165 Hz, tempi di risposta contenuti e una gamma DCI-P3 del 100% che promette alta fedeltà del colore in funzione di giochi, film e grafica in generale.

Scheda tecnica MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition (Crosshair 15 R6E B12UEZ)